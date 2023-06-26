وزير الأوقاف يحيط مجلس الوزراء علماً بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1444 هجري

أثنى المجلس على الدور الذي قام به رئيس السن النائب مرزوق فالح الحبيني في الجلسة الافتتاحية وعلى حسن إدارته للجلسة والكلمة التي أكد فيها على ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي



مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 26/6/2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي: رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه، حفظه الله ورعاه، موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه بكريم عنايته ورعايته.



هذا، ويرفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الكويت والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبشأن مجلس الأمة، استعرض مجلس الوزراء النطق السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي وما اشتمل عليه من مضامين وتوجيهات سامية أبرزها الالتزام بالنهج الديموقراطي الذي جبل عليه المجتمع الكويتي الكريم وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وكل ما يسهم في المحافظة على كيان وطننا العزيز وتقدمه ورفعته.



هذا، وأثنى مجلس الوزراء على الدور الذي قام به رئيس السن النائب مرزوق الحبيني في الجلسة الافتتاحية وعلى حسن إدارته للجلسة والكلمة التي أكد فيها على ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم وفقا لأحكام الدستور والقانون، كما هنأ مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على تزكيته رئيسا لمجلس الأمة والنائب محمد المطير على انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة، وكذلك تهنئة النائب د.مبارك الطشة على تزكيته لمنصب أمين السر والنائب د.محمد الحويلة على تزكيته لمنصب مراقب المجلس، كما هنأ رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية وعلى الثقة التي أولاها إياهم إخوانهم أعضاء مجلس الأمة، متمنيا لهم التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن والمواطن من إنجازات.



وفي إطار حرص الحكومة على التعاون بينها وبين مجلس الأمة، أكد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار جهود اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين وفقا لأحكام الدستور.



كما أحاط وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري مجلس الوزراء علما بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1444 هجري وذلك بعد تقييم أداء عمل حملات الحج السابقة وعقد ورش عمل مع أصحاب الحملات للنظر في اقتراحات القائمين عليها والانتهاء من وضع التراخيص والضوابط وفقا للأنظمة واللوائح النافذة التي تكفل التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع سبل الراحة لهم أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة.



وبمناسبة انتهاء نتائج امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التعليم د. حمد العدواني تقريرا عن نتائج امتحانات العام الدراسي 2022/2023 بقسميهما العلمي والأدبي، كما شرح الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها، كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته للطلاب والطالبات باستمرار النجاح والتوفيق لكل ما فيه خدمة وطنهم ورفعة شأنه.