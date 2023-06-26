تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء ووزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة الشيخة حسينة واجد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخة حسينة واجد هنأت الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه لمهام منصبه الجديد متمنية له دوام التوفيق والنجاح.



وأضافت انه تم خلال الاتصال تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت ان الشيخ أحمد الفهد أعرب عن شكره وتقديره على هذا الاتصال الذي يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع الكويت بجمهورية بنغلاديش وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على جميع الأصعدة والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.