يلتقي الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم مع فريق غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة فيما يصارع المحلة للبقاء في الدوري الممتاز إذ يقبع في المركز 16 برصيد 32 نقطة متساويا مع طلائع الجيش وأسوان (في المركزين الـ 14 و15) ما ينبئ بمباراة شرسة من جانب المحلة الملقب بزعيم الفلاحين الذي يدخل مبارياته الثلاث المتبقية كمباريات كؤوس للهروب من شبح الهبوط.



وكان ميدو عضو اللجنة الفنية بالزمالك قد نجح في احتواء الأزمة التي نشبت داخل صفوف الفريق الأول بعدما امتنع اللاعبون عن النزول لأرضية ملعب التدريب اعتراضا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ووعدهم ميدو في الجلسة التي عقدها معهم بسرعة حل تلك المسألة في أقرب وقت مع إدارة النادي الأبيض.



الى ذلك، تمكن الأهلي من عبور عقبة نادى منتخب السويس في اللقاء الذي جمعهما مساء اول من امس في دور الـ 32 بكأس مصر وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 87، وبهذا الفوز يصعد الأهلي لملاقاة فريق الداخلية في دور الـ 16.



وشهدت المباراة تألقا كبيرا من جانب لاعبي السويس وخاصة حارس المرمى محمود كوكو الذي تمكن من التصدي لسيل الهجمات القادمة على مرماه من هجوم الاهلي وأبرزها تصديه الرائع لركلة جزاء من رامي ربيعة في الدقيقة 60.



فيما استنكر السويسري كولر المدير الفني للأهلي غياب الجماهير عن اللقاء بسبب قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات دور 32 من كأس مصر بدون جمهور.



وأضاف: «المباراة كانت صعبة مثلما توقعت بسبب حماس ودوافع الفرق الصغيرة وكنا سيئين في الشوط الأول ولكن الوضع تحسن في الشوط الثاني».