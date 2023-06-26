أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.