يسر الديوان الأميري ان ينقل الى الإخوة المواطنين الكرام والى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بعيد الاضحى المبارك وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان.



ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.



كما يهنئ سموه المواطنين والمقيمين بعيد الاضحى المبارك جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها ويضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة والله ولي التوفيق.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس نيوسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية موزمبيق وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس راجولينا موفور الصحة والعافية ولجمهورية مدغشقر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.