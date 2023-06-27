النطق السامي بافتتاح مجلس الأمة اشتمل على مضامين وتوجيهات سامية أبرزها الالتزام بالنهج الديموقراطي وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وكل ما يساهم في المحافظة على كيان وطننا العزيز وتقدمه ورفعته

حرص على التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع سبل الراحة لهم في الأراضي المقدسة

المجلس استعرض استعدادات الجامعة و«التطبيقي» و«الجامعات الخاصة» لاستيعاب خريجي الثانوية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه بكريم عنايته ورعايته.



هذا، ويرفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وفي شأن مجلس الأمة استعرض مجلس الوزراء النطق السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي، وما اشتمل عليه من مضامين وتوجيهات سامية أبرزها الالتزام بالنهج الديموقراطي الذي جبل عليه المجتمع الكويتي الكريم وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وكل ما يساهم في المحافظة على كيان وطننا العزيز وتقدمه ورفعته.



هذا، وقد أثنى مجلس الوزراء على الدور الذي قام به رئيس السن النائب مرزوق الحبيني في الجلسة الافتتاحية وعلى حسن إدارته للجلسة والكلمة التي أكد فيها ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم وفقا لأحكام الدستور والقانون، كما هنأ مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على تزكيته رئيسا لمجلس الأمة، والنائب محمد المطير على انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة، وكذلك تهنئة النائب د.مبارك الطشه على تزكيته لمنصب أمين السر والنائب د.محمد الحويلة على تزكيته لمنصب مراقب المجلس، كما هنأ رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية، وعلى الثقة التي أولاها إياهم إخوانهم أعضاء مجلس الأمة، متمنيا لهم التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن والمواطن من إنجازات.



وفي إطار حرص الحكومة على التعاون بينها وبين مجلس الأمة، أكد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار جهود اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين وفقا لأحكام الدستور.



كما أحاط وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري مجلس الوزراء علما بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1444 هجريا، وذلك بعد تقييم أداء عمل حملات الحج السابقة وعقد ورش عمل مع أصحاب الحملات للنظر في اقتراحات القائمين عليها والانتهاء من وضع التراخيص والضوابط وفقا للأنظمة واللوائح النافذة التي تكفل التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع سبل الراحة لهم أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة.



وبمناسبة انتهاء نتائج امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التعليم د.حمد العدواني تقريرا عن نتائج امتحانات العام الدراسي 2022/2023 بقسميهمــــا العلمي والأدبي، كما شرح الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها، كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته للطلاب والطالبات باستمرار النجاح والتوفيق لكل ما فيه خدمة وطنهم ورفعة شأنه.