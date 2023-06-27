‏شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام وبحضور رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد حفل تخريج وأداء القسم للدفعة (21) من ضباط الاختصاص الجامعيين بسلوك نظام البعثات والإجازات الدراسية لـ13 خريجا، والدفعة (11) لضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أثناء الخدمة وفقا لشروط الترقية إلى رتبة ملازم لـ38 خريجا.



وقد هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الخريجين ونقل لهم تهنئة وتبريكات القيادة السياسية المتمثلة في صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



‏وقال الخالد انه فخور بتواجده بين اخوانه وابنائه الخريجين في هذه المناسبة، مطالبا إياهم بالمحافظة على القسم الذي أقسموه في حماية الأرواح والممتلكات وعدم إفشاء السر سواء كانوا في المهنة أو خارجها وانهم مؤتمنون عليها بعد الله سبحانه وتعالى.



‏كما أعرب الوزير الخالد عن اعتزازه بالتضحيات التي يقدمونها لإنقاذ الأرواح والممتلكات، جاعلين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم.



‏وطالب أبناءه الخريجين بالنهوض والارتقاء بمستوى أداء مهامهم التي هي أمانة في أعناقهم.



‏وأضاف ان حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية عظيمة تحتاج الى اليقظة والعمل بمستوى عال لتحقيق الأمن المجتمعي.



‏حضر التخرج نائب الرئيس لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر وعدد من قيادات قوة الاطفاء العام.