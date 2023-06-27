استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون. هذا، وتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الدعوة الموجهة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور النسخة السابعة من منتدى مبادرة الاستثمار لعام 2023 في مدينة الرياض في شهر أكتوبر من العام الحالي. وقام بتسليم الدعوة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى. إلى ذلك، تقدم ديوان سمو ولي العهد برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى إخوانه المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بهذه المناسبة المباركة، أعادها الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه وأن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار. من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.