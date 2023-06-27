أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن إطلاق مجموعة فعاليات ترفيهية وتعليمية وعروض وورش عمل مميزة لزوار المركز من جميع الأعمار، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الأربعاء. وقال المركز في بيان لـ«كونا» الاثنين إنه وبالتعاون مع حديقة مروج يتيح لزواره الفرصة للتعرف على طيور الببغاوات ومجموعة من الزواحف المختلفة والثعلب الأحمر (الحصني) عن كثب.



وأضاف أن ذلك سيتم من خلال عروض حية تفاعلية في متحف التاريخ الطبيعي، بالإضافة إلى عرض شخصيات مختلفة للصغار والكبار في قاعة متحف العلوم والتكنولوجيا.



وبين أنه سيقدم العديد من الورش العلمية والعملية البسيطة للصغار مثل صناعة قطار الملاهي وصناعة الصابون والتحكم بالعقل.



وأشار إلى أنه سيستقبل زواره ابتداء من أول أيام عيد الأضحى حتى يوم السبت المقبل من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.