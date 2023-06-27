كشف مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر، عن أن الصندوق بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع عدة وكالات إنمائية حول العالم، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم العبدالله في جولة الى عدة دول أوروبية، وبحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة والوفد المصاحب لهما. وقال البحر في بيان له، إن مذكرات التفاهم تهدف الى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية.



وبين أنه من المؤمل أن ينصب تعاون الأطراف على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها، خصوصا في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان.