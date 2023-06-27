

ليلى الشافعي



شدد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالرحمن المطيري على أهمية استمرار برامج تطوير أعمال الهيئة في مختلف المجالات استنادا الى خطط وبرامج تلبي الاحتياجات وتواكب المستجدات.



وقال المطيري عقب لقائه مع مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس ونواب المدير العام ومديري الإدارات في مقر الهيئة ان الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي وبرامج التطوير المدروسة في مختلف مجالات عمل الهيئة. وأشار عقب اطلاعه على عمل جميع القطاعات والإدارات وتعرفه على المهام والاختصاصات الى الحرص على مواصلة تحسين الأداء في مجالات تنمية أموال القصر والدفاع عن حقوقهم وتقديم المساعدات المتنوعة والخدمات الاجتماعية والتعليمية والدينية والترفيهية لهم، لاسيما مع تجاوز عدد المستفيدين من رعاية الهيئة حاجز الـ 50 الفا من مختلف الفئات. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود في مجال برامج ميكنة ورقمنة أعمال الهيئة وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والتي كانت الهيئة من الجهات الحكومية السباقة في تنفيذها رغبة منها في تحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين.



وكشف عن استعداد الهيئة لزيادة عدد الخدمات المقدمة في الفترة المقبلة لأكثر من 50 خدمة عبر موقعها الالكتروني وأكثر من 40 خدمة من خلال تطبيق «سهل» إضافة الى تعزيز آليات التواصل الالكتروني بمختلف الوسائل مع المراجعين، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بتعزيز مشاركة كوادر الهيئة على كل المستويات ووضع استراتيجيات وخطط وبرامج التطوير في مختلف مجالات عملها بما يعزز من فرص التنفيذ بكفاءة وفاعلية وذلك بالتوازي مع برامج التطوير والتدريب للكوادر الوطنية لزيادة انتاجيتها وقدرتها على تلبية التطلعات. وأكد الوزير على أهمية تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة وجمعات النفع العام ذات الصلة بعملها وذلك عبر توقيع المزيد من مذكرات التفاهم والتعاون وتنفيذ برامج الربط الالكتروني وتسهيل آليات التراسل والتواصل في إطار برنامج متكامل لتعزيز الشراكة المؤسسية. من جهته، أشار مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة م.حمد البرجس الى حرص كوادر الهيئة على وضع الاستراتيجيات والخطط في ضوء التوجهات العامة للدولة ومجلس الإدارة والتي تلبي طموحات المشمولين بالرعاية وتواكب المستجدات، مشيرا الى الحرص الدائم على الاستفادة من الجهات الأكاديمية والبحثية ذات الصلة بعملها في مختلف المجالات.