جواهر الإبراهيم: المرأة السعودية حققت مراكز متقدمة في صنع القرارات

هند الشلاش: عملي في الكويت صقل تجربتي والبلدان تجمعهما علاقات متينة



أسامة دياب



أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الديبلوماسية، والذي يوافق 24 يونيو من كل عام، وذلك بحضور لفيف من الديبلوماسيين والديبلوماسيات وممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد، الى جانب مشاركة عدد من منتسبات وزارة الخارجية الكويتية وأعضاء السفارة.



وفي كلمته، أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود، إلى أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة السعودية، كما أنها تدعم تمكينها في شتى المجالات.



وأضاف «أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدول العربية بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة للدور المحوري الذي تمارسه المرأة في الديبلوماسية ويؤكد على أنهن جزء لا يتجزأ من نسيج العمل الديبلوماسي وصنع القرارات في المجال السياسي الثنائي والمجال المتعدد الأطراف، مشيرا إلى حرص المملكة على الاحتفال بهذا اليوم المهم بالنسبة لها».



وأشار إلى أن المرأة بشكل عام في المملكة العربية السعودية تلعب دورا كبيرا في شتى المجالات وفي الفترة الأخيرة كان دورها أكبر داخل منظومة الدولة وهي الجزء الأهم في مجتمعنا ودورها جلي وواضح في العمل الديبلوماسي ووزارة الخارجية وفي سفارات المملكة في أنحاء العالم.



ولفت إلى أن عدد الديبلوماسيات السعوديات في وزارة الخارجية السعودية يتراوح ما بين 168 و170 ديبلوماسية ممن عملن بجد وأثبتن تفوقهن وهذا يزيدنا سعادة وفخرا، مضيفا «كما يوجد بالمملكة العربية السعودية الآن 6 سفيرات في انحاء العالم وهن خير من يمثلن المملكة في مجالهن الديبلوماسي».



بدورها، هنأت المستشارة بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الكويتية الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج كافة النساء الديبلوماسيات، مشيدة بدورهن وانجازاتهن في تعزيز العمل الدولي وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار.



وأوضحت أن احتفال الأسرة الدولية بهذه المناسبة يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/269 الصادر في 20 يونيو 2022 الذي قدمته وتبنته العديد من الدول من بينها الكويت، والذي يعترف بأهمية مساهمة المرأة في العمل الديبلوماسي، معربة عن تطلعها إلى زيادة نسبة المرأة في كافة وزارة الخارجية.



كما تحدثت عن مسيرتها وتدرجها في السلك الديبلوماسي والتي بدأت في ديسمبر 2001 في مجلس الأمن الى وصولها للعمل بالخارجية الكويتية، مشيدة بدور المرأة السعودية وما حققته من مراكز متقدمة في صنع القرارات في مختلف المجالات، فضلا عن تبوئها للعديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية.



ومن جانبها، اعتبرت الديبلوماسية السعودية في سفارة المملكة لدى البلاد هند الشلاش، أن هذا اليوم يعد محطة مهمة نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في المجال الديبلوماسي، عرفانا بإسهامات المرأة الايجابية في العمل الديبلوماسي وتقديرا لجهودها في تعزيز إرساء الأمن والسلم في العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».



واستعرضت الشلاش تجربتها في العمل الديبلوماسي، حيث عملت على عدة ملفات ومثلت المملكة في عدة مؤتمرات دولية وخدمت 6 سنوات في ديوان الوزارة ومن ثم التحقت بالسلك الديبلوماسي خارج البلاد لتكون الكويت محطتها الأولى.



وفيما أشادت الشلاش بدور السفارة ودعمها للمرأة، حيث اعتبرت أن عملها في الكويت ساهم في صقل تجربتها والبحث عن مجالات جديدة للتعاون ولاسيما في العلاقات الثقافية والاستثمارية والتجارية حيث إن البلدين تجمعهما علاقات متينة في شتى المجالات. وأضافت «أن عملي في المجال الديبلوماسي دليل على مشاركة المرأة في صناعة القرار ليس شكليا ولكنه فعلي وسباق وله دور في المجال المتعدد، مستشهدة بتجربة العديد من الديبلوماسيات السعوديات».



وفي ختام الحفل، عرضت السفارة فيلما تسجيليا عن عمل المرأة السعودية في السلك الديبلوماسي، كما استعرضت المتحدثات تجاربهن في مختلف السفارات السعودية حول العالم.