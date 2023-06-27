تطرح جمعية النجاة الخيرية في يوم عرفة المبارك مشروع «خفف عليهم» والخاص بتوفير أهم الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة في جمهورية اليمن الشقيق. وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء: نسعى من خلال مشروع «خفف عليهم» إلى تحقيق العديد من الأهداف السامية منها إطعام الطعام وإدخال السرور وتفريج الكروبات ‏ومساعدة الفقراء والمساكين وهي من أسباب دخول الجنة بإذن الله تعالى، فالمشروع باب خير عظيم. وأوضح أن المشروع يقدم للأسر النازحة في المخيمات باليمن السلال الغذائية التي تضم أهم الاحتياجات الأساسية للأسر، مبينا أن أسعار المواد الغذائية باليمن ارتفعت قرابة 7 أضعاف مما بدوره يهدد الملايين بنقص المواد الغذائية وانتشار أمراض سوء التغذية ومضاعفاتها الخطيرة.