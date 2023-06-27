في إطار التزام بنك وربة بمسؤولياته الاجتماعية لاسيما الخاصة بموسم الحج، شارك البنك في وداع حجاج بيت الله الحرام عبر تقديم الهدايا في جناح خصص بمطار الكويت الدولي مبنى الركاب T4.



وبهذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري: إن البنك يسعى دائما للتواجد في كافة الأماكن الممكنة والمتاحة لتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع عامة والعملاء خاصة. وأضاف المطيري: بهذه المناسبة تتقدم عائلة بنك وربة بخالص الدعاء لكل حجاج بيت الله الحرام، متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، مؤكدا أن المشاركة في توزيع الهدايا من حقائب واحتياجات السفر يعد تسهيلا للحجاج المغادرين لبيت الله الحرام.



يذكر أن بنك وربة أطلق العديد من الحملات الخاصة بموسم الصيف، وبهذا الصدد قال المطيري إن البنك يسعى لرفاهية عملائه من خلال تقديم عروض الصيف مع بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تتيح هذه البطاقات كذلك استرداد نقدي يصل إلى 6%.



الجدير بالذكر أن البطاقات الخاصة ببنك وربة تتيح الدخول لأكثر من 1.200 قاعة انتظار في مطارات دولية حول العالم، بالإضافة إلى تأمين سفر مجاني لصاحب البطاقة ولأفراد أسرته، وخصومات تصل إلى 20% على حجز الفنادق وتأجير السيارات وخطط الرحلات والمأكولات في مختلف دول العالم.