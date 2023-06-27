تعاونت مجموعة الساير مع «كيدزانيا» الكويت لتنظيم فعالية توعوية للأطفال حول السلامة على الطرق، وتم تنظيم الفعالية في قسم المركبات والمرور داخل «كيدزانيا» بهدف تثقيف الأطفال حول السلامة على الطرق وتعزيز السلوك المسؤول أثناء قيادة المركبات.



وشهدت الفعالية، التي عقدت في 23 الجاري نجاحا كبيرا، حيث شارك ما يقرب من 200 طفل في أنشطة مختلفة مصممة لتعليمهم حول السلامة على الطرق، وتم تعليم الأطفال أساسيات السلامة على الطرق، مثل أهمية ارتداء حزام الأمان، واتباع إشارات المرور، وأن يكونوا على وعي بما يحيطهم، مما يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - الهدف رقم 3 - والخاص بالصحة والرفاهية الجيدة والهدف رقم 11 «المدن والمجتمعات المستدامة».



وقال مدير المجموعة للتميز المؤسسي في مجموعة الساير نهاد الحاج علي: نؤمن بتعزيز الوعي بين الشباب حول السلامة على الطرق، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال الشراكة مع كيدزانيا الكويت، نهدف إلى خلق مستقبل آمن لأطفالنا، بالإضافة إلى المساهمة في أهداف الأمم المتحدة الأوسع ونأمل أن نكون قد نجحنا من خلال هذه الفعالية في نقل أهمية السلامة على الطرق إلى الأطفال الذين شاركوا فيها.



وتم تنظيم الفعالية كجزء من مبادرات مجموعة الساير المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى إعادة العطاء للمجتمع وتعزيز الرفاه الاجتماعي، تماشيا مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «الهدف رقم 17» شراكات من أجل الأهداف». تم اختيار كيدزانيا الكويت كشريك لهذه الفعالية بسبب ما تقوم به كمركز رائد للترفيه والتعليم للأطفال، مع التركيز على توفير فرص تعلم تفاعلية للأطفال.



وتسعد «كيدزانيا» بالتعاون مع مجموعة الساير في هذه الفعالية، والتي تتوافق مع التزامنا بتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وقال نائب رئيس الترفيه في مجموعة الشايع فيرناندو ميدروا: في «كيدزانيا» نؤمن بتوفير فرص التعلم التجريبي للأطفال التي تساعدهم على التعلم والنمو، بالإضافة إلى المساهمة في الأهداف العالمية. كان هذا الحدث وسيلة رائعة لتعليم الأطفال السلامة المرورية بطريقة ممتعة وجذابة، بالإضافة إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وتلتزم مجموعة الساير وكيدزانيا الكويت بتعزيز الوعي بين الأطفال حول السلامة على الطرق، ونأمل في مواصلة العمل معا لخلق مستقبل أكثر أمانا لأطفالنا.