11 مليار دينار القيمة السوقية لـ «بيتك» مستحوذاً على 26% من السوق و7.4 مليارات لـ «الوطني»

14.2 مرة مكرر ربحية «الوطني» الأفضل بين البنوك وفي البورصة.. و«بوبيان» الأعلى بـ 41.3 مرة



المحلل المالي



بدأت أسهم البنوك الكويتية المدرجة في البورصة عام 2023 متراجعة بشكل ملحوظ، وذلك تأثرا بالأجواء الاستثمارية السلبية محليا وعالميا، والتي رافقت الارتفاع القياسي في أسعار المستهلك عالميا، وبالتالي رفع متتال وغير مسبوق لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التذبذب الكبير لأسواق المال العالمية والإقليمية.



وبحسب رصد لـ «الأنباء» للقيمة السوقية للبنوك الكويتية في البورصة منذ بداية العام حتى 19 الجاري، يتبين أن القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك انخفضت خلال تلك الفترة بحوالي 1.52 مليار دينار لتسجل 25.4 مليار دينار، نتيجة انخفاض القيمة السوقية لمعظم البنوك وخاصة القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني بحوالي 687 مليون دينار لتسجل 7.45 مليارات دينار، وشكلت قيمته السوقية 17.8% من البورصة.



وقد انخفضت اسهم معظم البنوك منذ بداية السنة الحالية بنسب متفاوتة، حيث انخفضت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 0.7% وبقيمة 447 مليون دينار، لتسجل 11 مليار دينار وشكلت قيمته السوقية 26.1% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.



أما البنك الأهلي فقد انخفضت قيمته السوقية بنسبة 24.5% لتسجل 437 مليون دينار وأيضا بنك بوبيان وبنك الخليج انخفضت قيمتهما السوقية بنسبة 15% و12.4% منذ بداية السنة، على التوالي.



ويأتي هذا التراجع، على الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية للبنوك الكويتية خلال عام 2022 بحوالي 3 مليارات دينار لتسجل بنهاية السنة حوالي 26.9 مليار دينار، وتستحوذ على 62% من القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت التي بلغت بنهاية العام 43.65 مليار دينار، وأيضا بعد ارتفاع قوي في عام 2021 نسبته 22.5% أي ما يعادل ارتفاع قدره 5.5 مليارات دينار.



وأيضا على الرغم من النمو الجيد في النتائج المالية للبنوك لعام 2022 وللربع الأول من عام 2023، علاوة على وجود عوامل أخرى محفزة منها تماسك أسعار النفط وما ينتج عنها من دعم لميزانية الدولة والنمو الاقتصاد الوطني وتسارع النمو في سوق الائتمان المحلي.



وبالمقارنة بأدنى اقفال لأسهم البنوك خلال السنة، فمن الملاحظ ان معظم اسعار اسهم البنوك سجلت ارتفاعات متوسطة وارتفعت اسعار أسهمها بنسب متفاوتة بدفع من التعافي الأخير في أسعار الأسهم وظهور نتائج إيجابية عن ارقام التضخم في الولايات المتحدة (+4% سنويا) والتي تدل على قرب انتهاء سياسة التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.



وبالإضافة الى العوامل الخاصة بأساسيات البنوك الكويتية وأدائها المالي حيث لاتزال معظمها قادرة على تحقيق معدلات نمو مقبولة، حيث تصدر سهما برقان وبنك بوبيان البنوك المدرجة من حيث التعافي من ادنى مستوياته في عام 2023 ليرتفعا بنسبة 11.4% و10.5% على التوالي. اما بيتك فقد ارتفع سهمه بنسبة 5.5%.



وبالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم والنمو في صافي الأرباح في عام 2022 والربع الأول من عام 2023، تتحسن تقييمات القطاع باستمرار (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) الى مستويات مقبولة، حيث يتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 19.08 مرة على اساس ارباح فترة آخر 12 شهرا المنتهية في 31 مارس 2023 بينما سجل مضاعف السعر الى القيمة الدفترية للقطاع



P/BV Ratio 1.92 مرة.



يتداول البنك الأهلي عند ادنى مكرر ربحية 12.6مرة ويعتبر الافضل بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت بينما التجاري والخليج يتداولان عند مكرر ربحية 13.1 و13.7 مرة على التوالي. ايضا يتداول الوطني عند مكرر ربحية 14.2 مرة وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة. اما بنك بوبيان، فمكرر ربحيته لايزال من الأعلى بين البنوك عند 41.3 مرة. اما بيتك فيتداول عند مكرر ربحية 24.4 مرة ووربة عند 26.3.