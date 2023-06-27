محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه تم تمديد الأجل النهائي لتقديم العطاءات الاستشارية لمشروع سكة الحديد الوطنية الكويتية الى 1 أغسطس المقبل، وذلك لإعطاء المقاولين مزيدا من الوقت، حيث يشمل تمديد موعد إغلاق المناقصة اعداد الدراسة وأعمال التصميم التفصيلية للمشروع بعد ان كان تاريخ الإغلاق السابق هو 11 يوليو المقبل.



وجاء التمديد من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين، وكانت المناقصة قد صدرت في الاصل في يناير الماضي، وحدد تاريخ الإغلاق عندئذ في 21 فبراير. وتنضم شركات استشارية محلية ودولية الى حلبة المنافسة على مناقصة اجراء دراسة وتصميم تفصيلي لمشروع طريق السكك الحديدية الوطنية الكويتية.