مجلس الوزراء يرحب بعودة صاحب السمو الأمير إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد ويرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

المجلس يستعرض النطق السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد في مجلس الأمة وما اشتمل عليه من مضامين وتوجيهات سامية

أكد على ضرورة استمرارية جهود اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين

وزير الأوقاف يحيط مجلس الوزراء علماً بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1444 هجري

المجلس يثني على الدور الذي قام به رئيس السن النائب مرزوق فالح الحبيني في الجلسة الافتتاحية وعلى حسن إدارته للجلسة والكلمة التي أكد فيها على ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي

"التواصل الحكومي": فرق جوالة لضبط القصابين الجائلين ضمن استعدادات البلدية وهيئة الغذاء و"الأوقاف" لعيد الأضحى المبارك وتخصيص مواقع مركزية ومؤقتة للمسالخ و 47 ساحة لمصليات العيد في المحافظات الستة

مريم بندق

قال مصدر بديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»، إن مخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة احتياجاتهم من المسجلين على قائمة التوظيف ستتواصل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وأوضح المصدر أنه سيتم ترشيح دفعة جديدة من الجامعيين والحاصلين على الدبلوم والشهادات المتوسطة وغيرهم 16 يوليو المقبل، لافتا إلى أن العدد المتوقع لهذه الدفعة يتحدد بناء على احتياجات الجهات الحكومية، آملا أن يتمكن «الديوان» من ترشيح عدد كبير من المسجلين بعد توقف الترشيحات منذ سبتمبر الماضي. وتابع قائلا: إن هذه الدفعة ستكون من المسجلين في دفعة التوظيف رقم 83 ومن المسجلين ومنتظري التوظيف المسجلين في الدفعات الأخرى. وأشار إلى أن ظهور ترتيب المسجلين في المرحلة الـ 83 سيكون يوم الجمعة الموافق 7 يوليو. وذكر المصدر أن الديوان سيعلن عن دفعة ترشيح ثانية من التربويين، إلى جانب دفعة ترشيح ثالثة من حاملي المؤهلات والدورات المتخصصة بإجمالي 2500 مواطن ومواطنة، وذلك في 6 يوليو.

هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح و أكد ‬⁩ على ضرورة استمرارية جهود اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة ، لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين ، وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة ستعقد اجتماعا عقب عطلة عيد الأضحى المبارك .

بالصور.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الآن

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الآن.

ستعقد اجتماعاً عقب عطلة عيد الأضحى المبارك

مجلس الوزراء‬⁩: ضرورة استمرارية اللجنة التنسيقية "الوزارية البرلمانية" بهدف تحديد أولويات مصالح المواطنين

أكد مجلس الوزراء‬⁩ على ضرورة استمرارية جهود اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة ، لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين.



وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة ستعقد اجتماعا عقب عطلة عيد الأضحى المبارك .

مجلس الوزراء: بيان المجلس تفصيلياً

وزير الأوقاف يحيط مجلس الوزراء علماً بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1444 هجري

أثنى المجلس على الدور الذي قام به رئيس السن النائب مرزوق فالح الحبيني في الجلسة الافتتاحية وعلى حسن إدارته للجلسة والكلمة التي أكد فيها على ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي







عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 26/6/2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي: رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه، حفظه الله ورعاه، موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه بكريم عنايته ورعايته.



هذا، ويرفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الكويت والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وبشأن مجلس الأمة، استعرض مجلس الوزراء النطق السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي وما اشتمل عليه من مضامين وتوجيهات سامية أبرزها الالتزام بالنهج الديموقراطي الذي جبل عليه المجتمع الكويتي الكريم وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وكل ما يسهم في المحافظة على كيان وطننا العزيز وتقدمه ورفعته.



هذا، وأثنى مجلس الوزراء على الدور الذي قام به رئيس السن النائب مرزوق الحبيني في الجلسة الافتتاحية وعلى حسن إدارته للجلسة والكلمة التي أكد فيها على ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم وفقا لأحكام الدستور والقانون، كما هنأ مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على تزكيته رئيسا لمجلس الأمة والنائب محمد المطير على انتخابه نائبا لرئيس مجلس الأمة، وكذلك تهنئة النائب د.مبارك الطشة على تزكيته لمنصب أمين السر والنائب د.محمد الحويلة على تزكيته لمنصب مراقب المجلس، كما هنأ رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية وعلى الثقة التي أولاها إياهم إخوانهم أعضاء مجلس الأمة، متمنيا لهم التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن والمواطن من إنجازات.



وفي إطار حرص الحكومة على التعاون بينها وبين مجلس الأمة، أكد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار جهود اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين وفقا لأحكام الدستور.



كما أحاط وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري مجلس الوزراء علما بالاستعدادات المبكرة التي قامت بها اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية لموسم الحج لعام 1444 هجري وذلك بعد تقييم أداء عمل حملات الحج السابقة وعقد ورش عمل مع أصحاب الحملات للنظر في اقتراحات القائمين عليها والانتهاء من وضع التراخيص والضوابط وفقا للأنظمة واللوائح النافذة التي تكفل التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع سبل الراحة لهم أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة.



وبمناسبة انتهاء نتائج امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التعليم د. حمد العدواني تقريرا عن نتائج امتحانات العام الدراسي 2022/2023 بقسميهما العلمي والأدبي، كما شرح الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها، كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته للطلاب والطالبات باستمرار النجاح والتوفيق لكل ما فيه خدمة وطنهم ورفعة شأنه.

ظهور ترتيب المواطنين المسجلين في التوظيف 7 يوليو

علمت " الأنباء" أن ظهور ترتيب المواطنين المسجلين في التوظيف للمرحلة ال 83 سيتم الجمعة الموافق 7 يوليو .

ترشيح 2500 تربوياً و حاملي الشهادات والدورات التخصصية للعمل 6 يوليو

قال مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية ل " الأنباء"، إنه سيتم ترشيح نحو 2500 مواطنا ومواطنة للعمل الخميس الموافق 6 يوليو .

وأوضح أن هذا العدد يشمل خريجي وخريجات الكليات التربوية وحاملي الشهادات و الدورات التخصصية.

من الأهمية ذكر أن "الأنباء " نشرت في 14 الجاري أن ترشيح التربويين الجامعين أوائل يوليو.

"التواصل الحكومي": فرق جوالة لضبط القصابين الجائلين ضمن استعدادات البلدية وهيئة الغذاء و"الأوقاف" لعيد الأضحى المبارك وتخصيص مواقع مركزية ومؤقتة للمسالخ و 47 ساحة لمصليات العيد في المحافظات الستة

نشر مركز التواصل الحكومي قائمة باستعدادات بلدية الكويت وهيئة الغذاء والتغذية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركز في بيانه المواقع المركزية والمؤقتة للمسالخ وتخصيص 47 ساحة لمصليات العيد في المحافظات الستة و3 ملاعب رياضية.

وبين انه من استعدادات البلدية تجهيز و تشكيل فرق ميدانية جوالة تعمل خلال 24 ساعة لضبط القصابين الجائلين.

وفيما يلي بيان المركز :