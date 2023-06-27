

أعلن البنك التجاري عن عرض جديد مع ديلفرو «Deliveroo» وطلبات «Talabat»، وهما من المنصات الرائدة المستخدمة على نطاق واسع في طلبات المطاعم عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات في الشرق الأوسط، وذلك من 28 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 تزامنا مع فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.



وعن تفاصيل هذا العرض، صرحت غدير سراب المدير التنفيذي لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي: يسعى البنك التجاري الكويتي دوما إلى تقديم العروض المميزة لعملائه، ويسعدنا أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم فوري بنسبة 25% عند الطلب من Deliveroo وTalabat خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وتابعت مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لضمان راحة ورضا عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية العالمية والمحلية.



وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت سراب أنه يمكن للعملاء الدخول على تطبيقي Deliveroo وTalabat أو زيارة موقعهم الإلكتروني للحصول على الخصم واختيار البطاقة الائتمانية لإتمام العملية، حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية المسجلة على تطبيق Talabat وDeliveroo، وعند إدخال رمز الخصم CBKEID، علما بأن الحد الأدنى للطلب هو 5 دنانير، منوهة أن هذا العرض متاح حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.