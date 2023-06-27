يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية، وكذلك من خلال فرع المطار.



وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني kfh.com، أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو من خلال فروع KFH Go الذكية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالاضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.



ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدارالساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها. ويواصل فريق «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي الرد على استفسارات العملاء وخدمتهم على مدار الساعة عبر مختلف حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي @KFHGroup.