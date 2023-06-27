نظام غذائي يمنع تطور تصلب الشرايين



أظهرت دراسة أجراها علماء معهد IDIBAPS الإسباني للبحوث الطبية الحيوية أن الأطعمة الغنية بالكاروتين تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين.



وتشير مجلة Clinical Nutrition، إلى أن الأطعمة الغنية بالكاروتينات يمكن ان تصبح وسيلة فعالة للوقاية من تصلب الشرايين. والكاروتينات موجودة في الفواكه والخضراوات الصفراء وبرتقالية اللون والخضراء.



ويرافق تصلب الشرايين تراكم الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تضييقها وصعوبة مرور الدم وبالتالي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وشارك في هذه الدراسة 200 شخص من الجنسين أعمارهم 50-70 عاما درست حالتهم الصحية استنادا إلى عاملين: وجود لويحات تصلب الشرايين في الشرايين السباتية وتركيز الكاروتينات في الدم.



وأظهرت نتائج تحليل البيانات أنه كلما زاد تركيز الكاروتينات في الدم، انخفض التصلب العصيدي في الأوعية وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء.



ووفقا لكبيرة الباحثين جيما تشيفا بلانتش، أكدت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه وبالتالي بالكاروتينات، يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.



المصدر: «إزفيستيا»