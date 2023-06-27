أزمة جديدة تضاف الى الازمات التي يعاني منها السوريون وتطول اهم الاساسيات التي تقوم عليها الحياة.

وبعد غلاء أسعار غالبية السلع لاسيما المواد الغذائية، تعاني السوق المحلية من أزمة نقص كبيرة في مادة الإسمنت رغم رفع سعره الرسمي.

وقد نجمت عن هذه الأزمة مضاعفة سعر الكيس في السوق السوداء كما أدت إلى تخفيض مخصصات الحرفيين لـ 50% وفق الشكوى التي نقلها موقع جريدة «الوطن» من عدد من أصحاب معامل الخفان «البلوك» في طرطوس، حيث أكدوا أنهم كانوا يأخذون 40% من مخصصاتهم على مدى السنوات الست الماضية لكن مؤسسة عمران خفضت اعتبارا من الشهر الماضي حصتهم إلى 20% فقط من المخصصات، وهذا ما جعلهم يعتقدون أن الهدف هو إغلاق معاملهم وتوقيف أعمالهم وصرف عمالهم.

وبحسب الشكوى فإنه بفضل جهود مؤسسة عمران ووزارة الصناعة أصبح آلاف العمال مع عوائلهم من دون أي دخل فجميع معامل البلوك سرحت عمالها مع أن أصحابها من أقدم الحرفيين في سورية وباشروا العمل عام 1965.

مدير فرع مؤسسة عمران بطرطوس منذر داود رد على هذه الشكوى بالقول إنه تقرر بعد إجراء دراسة من الإدارة العامة للمؤسسة أن يتم إعطاء الإسمنت في كل فروع المؤسسة بناء على الكميات الموردة للمؤسسة من شركات الإسمنت ونتيجة قلة توريدات المعامل تم التخفيض فعلا من 40 إلى 20%.