أعلن الجيش الباكستاني ان أكبر ثلاثة ضباط في صفوفه أقيلوا لإخفاقهم في تجنب وقوع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد الشهر الماضي عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان. وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد شريف تشودري أمس، إن «102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا».



وهاجم أنصار عمران خان منشآت عسكرية بعد اعتقاله بتهمة الكسب غير المشروع في التاسع من مايو المنصرم.



وأوضح تشودري ان ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة جنرال، أقيلوا بعد أن «فشلوا في الحفاظ على سلامة وحرمة» ممتلكات الجيش خلال الاضطرابات. وأضاف أنه تم اتخاذ «إجراءات تأديبية صارمة» بحق 15 شخصا آخرين، من بينهم ثلاثة برتبة ميجور جنرال وسبعة برتبة بريغادير.



ويعد ذلك إعلانا نادرا من الجيش الذي لا يفصح عادة عن إجراء تحقيقات داخلية أو نتائجها. ولم يحدد تشودري عدد المدنيين أو المسؤولين العسكريين من بين هؤلاء. ولم يعلن أسماء الضباط الكبار الذين أقيلوا.



وقال المتحدث باسم الجيش «كان علينا أن نحدد أسباب التمكن من اختراق إجراءات الأمن في منشآت للجيش... ومعرفة الخطأ الذي وقع».



وأضاف أن تحقيقين إداريين أجريا برئاسة ضباط برتبة ميجر جنرال، وصدرت عقوبات وفقا لتوصياتهم. ولم يفصح عن طبيعة الإجراءات الصارمة التي اتخذت.



وأضاف أن عددا من أقارب ضباط كبار من بينهم نساء يخضعون للمحاكمة للاشتباه في تسهيلهم وقوع أعمال عنف.