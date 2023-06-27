أقر الجيش السوداني باستيلاء قوات الدعم السريع على مقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم بعد معارك استمرت أياما، مما قد يغير المعطيات الميدانية في العاصمة السودانية، في حين امتدت المواجهات لأول مرة منذ بدء الصراع الحالي إلى ولاية النيل الأزرق وسط مقتل أكثر من 14 مدنيا بينهم أطفال.



وأكد الجيش في بيان امس، أن «الميليشيا المتمردة استولت مساء امس الأول على أحد مقرات الشرط بعد مهاجمته لثلاثة أيام متواصلة». وأوضح أن «مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية».



ووصف ما حققته قوات الدعم السريع، بأنه «ليس انتصارا عسكريا.. بقدر ماهو هزيمة أخلاقية وتعد سافر على مؤسسات الدولة».



وكانت «الدعم السريع» قد قالت انها «انتصرت في معركة رئاسة الاحتياطي المركزي» بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي واستيلائها على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر.



وقال ضابط متقاعد في الجيش طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن «سيطرة متمردي الدعم السريع على الاحتياطي المركزي إذا استمرت سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم».



وأضاف الضابط نفسه «موقع رئاسة الاحتياطي جنوب الخرطوم يجعله يتحكم في المدخل الجنوبي للعاصمة، كما أن الدعم السريع بوجوده في الاحتياطي ومعسكره الرئيسي في طيبة جنوب الاحتياطي وسيطرته على مصنع اليرموك للصناعات العسكرية، أصبح مهددا رئيسيا لقيادة سلاح المدرعات في الشجرة وهو إحدى أدوات تفوق الجيش».



وفي تطور آخر، هاجم متمردو قوات «الحركة الشعبية - شمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو، مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا، ودارت اشتباكات بينهم وبين الجيش السوداني، الأمر الذي أجبر المواطنين على الفرار إلى داخل الأراضي الإثيوبية.



وقال مصدران مطلعان في حكومة ولاية النيل الأزرق ومكتب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار لقناة «الجزيرة» الفضائية امس، إن قوات «الحركة الشعبية-شمال» هاجمت عددا من مواقع الجيش السوداني في خور البودي وديم منصور جنوب مدينة الكرمك.



وأضاف المصدران أن الجيش السوداني تصدى للهجوم، وأشارا إلى استمرار قوات الحركة الشعبية في قصف عدد من المناطق بالولاية.



وتعد المواجهات في النيل الأزرق الأولى من نوعها في الولاية منذ بدء الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.