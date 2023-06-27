أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو «الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار».



جاء ذلك ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى قيام دولة مستقلة لهم.



وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) امس بأن الدولة الفلسطينية «قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها».



وقال أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو «تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية».



ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى «التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية».



وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو قوله إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إن إسرائيل تريد بقاء السلطة الفلسطينية، وهي غير معنية بانهيارها ولكنها على استعداد لدعمها ماليا.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات نتنياهو، واعتبرت في بيان صحافي، ان هذه التصريحات نتنياهو، اعتراف رسمي بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.



ورأت الوزارة أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.