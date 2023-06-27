خاب امل الكثير من الموظفين السوريين بعد أن بنوا الآمال على تصريحات لأعضاء في مجلس الشعب تحدثوا عن زيادة في الرواتب قبل العيد. وكان عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أكد أن زيادة الرواتب قادمة، واستقرأ ذلك من خلال المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء، ومن اللجان المختصة، وكلها تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، وقال انها ستصدر قبل عطلة عيد الأضحى.



وردا على استفسار لموقع «أثر برس» المقرب من السلطة حول هذه التصريحات، أكد عضو مجلس الشعب ذاته أن الحكومة تأخرت بالإعلان عن الزيادة، إلا أنها جادة بتحسين الواقع المعيشي. وتابع قائلا ان هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريبا وستحدث تغييرا ملحوظا في حياته المعيشية.



وحدد النائب موعدا جديدا للزيادة المفترضة بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا أن الوضع المعيشي لم يعد مقبولا بسبب تدني الرواتب والأجور، ونتيجة ذلك بات لازما تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل.



وأشار إلى أن التحسين يأتي من خلال عدة محاور، منها: زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تدعم العاملين في القطاع العام، والآخر وهو أساسي ويوازي بالأهمية زيادة الرواتب والأجور هو ضبط الأسعار والأسواق، إذ لن نستفيد من زيادة التعويضات والرواتب إذا كان هناك فلتان في الأسواق والأسعار، بغض النظر عن تذبذب سعر الصرف، منوها بأنه منذ أكثر من أسبوع نشهد استقرارا بسعر الصرف، لكننا نجد أن الأسعار مازالت غير مقنعة وهناك ارتفاع غير مسبوق بدون مبرر، علما أن معظم المواد هي إنتاج محلي سواء مواد غذائية أو أولية تدخل في بعض الصناعات، لذلك لابد من إيجاد روادع قاسية ومحاسبة المقصرين، الأمر الذي يسهم بتدني حالة التضخم، وبالتالي زيادة القوة الشرائية، ملوحا خلال حديثه عن مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص، من خلال حماية المستهلك وحماية مستلزماته، عبر ضبط الأسعار.



وأضاف أن الزيادة التي يجب أن يعلن عنها لابد أن تكون حقيقية وفعلية، وزيادة لا يمكن أن ينال منها التضخم وهذا ضمن سلسلة عمل الحكومة لضبط الأمور، وقد أنجزت الحكومة الدراسات وهي في خواتيمها وهذا يؤكد أن هناك زيادة وحتى وإن تأخر صدروها، إلا أن العمل بها ربما سيتم مع بداية الشهر المقبل، ونحن كنواب عن الشعب نطالب دائما بزيادة مجزية تغطي متطلبات العيش.