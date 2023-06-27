أسامة أبوالسعود



أكد رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر المطيري اكتمال استعدادات حملات الحج الكويتية لموسم الحج لهذا العام 1444 واستعدادها من أجل التوجه إلى مشعر عرفة اليوم الثلاثاء لتفويج حجاج الكويت البالغ عددهم 8400 حاج كويتي و1000 حاج من فئة غير محددي الجنسية عبر 53 حملة، مؤكدا أن الحملات الكويتية قادرة على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه وخدمة ضيوف الرحمن من الكويت.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس البعثة مع رؤساء الفرق في بعثة الحج الكويتية ممثلة في وزارات ومؤسسات الدولة.



وقال في تصريح صحافي: إن عددا من الحملات توجهت إلى منى لقضاء يوم التروية وتبلغ نسبة الحجاج من الكويت الذين توجهوا إلى التروية 66 بالمائة، بينما لم يذهب 34 بالمائة من الحجاج إلى التروية، مؤكدا أن العديد من أعضاء بعثة الحج الكويتية رافقوا الحجاج في يوم التروية إلى مشعر منى حتى يكونوا تحت أعينهم ويوفروا لهم متطلباتهم.

وأشار إلى أن 81 بالمائة من حجاج الكويت سينتقلون إلى مشعر عرفة عبر الحافلات، بينما 19 بالمائة منهم سينتقلون إلى عرفة عبر القطار.

وذكر أن ما سمعناه من رؤساء الفرق يؤكد أن جميع الفرق المشاركة في البعثة تعمل بتفاهم وتناسق كبير ولهذا فهي قادرة على تحقيق النجاح الذي حققته في السنوات الماضية، وهي على أتم الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن من الكويت وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم.

وزاد: قمنا يوم أمس بجولة تقليدية إلى عدد من حملات الحج الكويتية، وفي المشاعر المقدسة «منى ومزدلفة وعرفات» رافقنا فيها فرق ولجان البعثة ممثلة في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة رأينا من خلالها على أرض الواقع استعداد الحملات لاستقبال حجاجها في المشاعر المقدسة وتقديم كل ما يحتاجون إليه، واطلعنا على كامل تجهيزاتها.



وتابع: كما اننا ومن خلال تلك الجولة التفقدية سواء في مقار الحملات بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة اطلعنا على جاهزية الحملات الكويتية لهذه الأيام العظيمة، مؤكدا أن حملات الحج الكويتية تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها ولذلك لم يعد مستغربا عليها أن توفر لضيوف الرحمن من الكويت كل احتياجاتهم، وتقدم لهم كل سبل الراحة حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم على أكمل وجه ومن دون أي مشاكل أو عقبات.



وأردف قائلا: إننا لمسنا عن قرب وكثب قدرة الحملات الكويتية على المحافظة على هذه الريادة على مثيلاتها في العالم الإسلامي بعد أن تبوأت هذه المكانة لسنوات عديدة، وبالتالي بات من الطبيعي أن الحملات الكويتية لم تعد تكتفي بالنجاح، وإنما تبحث عن التميز والتفوق عن جدارة واستحقاق.



وتابع: إن هدف هذه الجولات قبل بدء موسم الحج هو الاطمئنان على أوضاع الحملات الكويتية وتسجيل ما لديهم من ملاحظات من أجل معالجتها قبل بدء الموسم، كما أنها تعطينا صورة واضحة عن قرب عن أوضاع حجاج الكويت، ومعرفة مدى رضاهم عن الحملات حتى الآن.



وأضاف: لن نكتفي بهذه الجولات بل ستتبعها أخرى لاسيما مع بدء الموسم وسوف نقوم بزيارات إلى الحملات في مقارها في المشاعر المقدسة ولن يرتاح لنا بال حتى نتأكد أن الحملات أدت ما عليها من واجب تجاه حجاج الكويت وحسب العقود المبرمة مع الحجاج.

وشكر المطيري حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من جهود كبيرة وواضحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مضيفا: إننا نلمس جيدا تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والشعب السعودي على حد سواء وكل ذلك يؤكد أن المملكة العربية السعودية ستحقق النجاح في هذا الموسم كما حدث في السنوات الماضية.