أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على توفير سبل الرعاية والعلاج اللازم حفاظا على سلامة حجاج الحملات الكويتية، مثمنا دور حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم الخدمات والتسهيلات المتميزة.



وقالت الوزارة في بيان إن الوزير العوضي أجرى اتصالا برئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية للاطمئنان على سلامة الحجاج والتأكد من سير العمل في العيادات الطبية في مشاعر منى وعرفات، كما أجرى اتصالا مماثلا برئيس فريق العيادات الرئيسية بمقر البعثة في النسيم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة الحجاج.



وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق جاهزية العيادات الطبية في مقر البعثة الطبية لتقديم الرعاية الصحية للحجاج قبل اكتمال وصولهم تباعا إلى مكة المكرمة.