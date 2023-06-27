يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد أمام المنتخب الياباني 23 - 37 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات كأس رئيس اتحاد كرة اليد الدولي، التي تقام على هامش بطولة كأس العالم الرابعة والعشرين للشباب، التي تستضيفها ألمانيا واليونان، وذلك للفرق التي خرجت من الدور الأول.



من جانب آخر، تتواصل استعدادات منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد في المعسكر الخارجي المقام حاليا في تايلند تمهيدا للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في هونغ كونغ يوليو المقبل ويقود التدريبات المدرب الوطني خالد الملا ومساعد المدرب التونسية وئام المسعدي، حيث انطلقت تدريبات المنتخب الوطني 11 الجاري في الكويت ثم غادر الى تايلند في القسم الثاني من خطة الاعداد.



وشهدت استعدادات المنتخب مواجهة مع منتخب تايلند في ساعة متأخرة أمس بحضور سفيرنا في تايلند محمد الفيلكاوي في خطوة نالت استحسان الجهازين الإداري والفني في المنتخب.



من جانبه، أكد أمين صندوق اتحاد اليد خالد طالب أن الثقة كبيرة في لاعباتنا وقدرتهن على تقديم مستوى يليق بسمعة اللعبة في البلاد رغم الظروف الصعبة التي مررن بها من ارتباط الاختبارات الدراسية وتأجيل خطة الإعداد إلا أن جميعهن أظهرن التزاما بالتوجيهات الإدارية والفنية.



وأضاف: تسبقنا الدول المشاركة في البطولة في مجال تأسيسها لدى السيدات، إذ دشنت اللعبة لدى السيدات ممثلة في الدوري العام الرسمي مؤخرا، ناهيكم عن فروقات الاعداد في منطقة شرق آسيا وغربها، ولكن نتطلع لاكتساب الخبرة وإعدادهم للمستقبل.