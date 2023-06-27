عقد امس اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم، وقد اعتمدت التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية 2022-2023. كما تم اعتماد تشكيل اللجان القضائية (الانضباط، والاستئناف، والأخلاق). وذلك بحضور ممثلين لجميع الأندية باستثناء الفحيحيل. وجاء تشكيل لجنة الانضباط على النحو التالي: د.إبراهيم الرويلي رئيسا للجنة، ويوسف الوقيان نائبا للرئيس، وكل من فيصل الرشيدي وحمود المطوع ونواف التويجري أعضاء. فيما تشكلت لجنة الاستئناف من: د.بدر الراجحي رئيسا وفيصل نائبا للرئيس، وكل من عبدالله العريفي وأنور الفضلي وعبدالعزيز المطيري أعضاء. أما لجنة الأخلاق فجاء تشكيلها على النحو التالي: مطر المصيريع رئيسا وباسل الشمري نائبا، وكل من خالد الدعاس ومحمد المطيري وفهد ماثل فهد أعضاء.