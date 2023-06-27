أكد سفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر أن الرعاية والاهتمام اللذين توليهما الكويت للرياضة والرياضيين أسهما في حصول الوفد الرياضي الكويتي على 21 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص (برلين 2023).



جاء ذلك بتصريح أدلى به البدر خلال زيارته مقر الوفد الكويتي في اليوم الختامي من الدورة في نسختها الـ 16 في العاصمة الألمانية برلين.



وقال البدر إن «مشاركة الوفد الرياضي الكويتي في الحدث العالمي جسدت قيم التكامل والتسامح»، مشيرا إلى أن الفريق الكويتي يمثل رمزا للتفاؤل والفخر لما قدمه من مستوى عال وفائق التميز ويهدف لمواصلة رفعة اسم البلاد بالمحافل العالمية.



وأضاف أن «الأداء المذهل والتفاني اللامحدود للاعبي الفريق يبشران بالتغلب على التحديات ويثبتان أن القدرة ليست محدودة والإرادة القوية قادرة على تحقيق الأهداف والطموحات».



وثمن البدر الجهود المبذولة من قبل إدارة الفريق ممثلة برئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي والطاقمين الفني والإداري واللاعبين.



من جهته، قال مدير الألعاب والمسابقات للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا د.شريف الفولي إن التطور الملحوظ للفريق الكويتي في دورة برلين 2023 انعكس على مستوى مشاركته وذلك بحصوله على ميداليات متنوعة تحسب لرصيد الرياضة الكويتية.



وأضاف أن المشاركة الكويتية استطاعت تجاوز عقبات كثيرة بفضل الإعداد الجيد وحسن الإدارة الفنية في تهيئة اللاعبين المشاركين لافتا إلى أنها تعد من أفضل المشاركات بالدورة العالمية في برلين.



من جانبه، قال مدير الرياضة والتدريب في الأولمبياد الدولي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا د.عماد محيي الدين إننا بالتعاون مع (الأولمبياد الخاص الكويتي) وضعنا خطة متكاملة عبر إقامة معسكرات عدة تهدف لتهيئة الفريق والمدربين لخوض المنافسة بالدورة العالمية في برلين.



وأكد أن النتائج النهائية للفريق خير دليل على نجاح هذا التعاون الذي عزز من الدور الريادي للرياضة الكويتية لاسيما لذوي الإعاقات الذهنية.



وبلغت حصيلة الأولمبياد الخاص الكويتي من الدورة باليوم الختامي 21 ميدالية متنوعة هي 7 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزيات أحرزت في منافسات مختلفة.