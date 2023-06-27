بيروت - ناجي شربل



عرض الامين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة ممثل الاتحاد الدولي «فيبا» في القارة الآسيوية اغوب خاجريان، للأنشطة التي يقوم بها المركز الذي يديره في منطقة برج حمود (على المدخل الشرقي للعاصمة بيروت)، من أنشطة سلوية خاصة بالاتحادين الدولي والآسيوي في القارة الآسيوية، في لقاء مع إعلاميين في المركز.

استهل خاجريان الحديث بتناول بطولة أندية غرب آسيا «وصل»، النشاط الأخير الذي اختتم بتتويج المنامة البحريني بطلا.

وتناول تثبيت أنظمة خاصة بالبطولة المؤهلة لبطولتي آسيا للأندية وبطولة العالم للاندية. وأشار الى إلغاء بطولة أندية القارة للسنة الحالية، بسبب رفض عدد من الفرق من شرق القارة اللعب في العراق، البلد المضيف للبطولة. وذكر ان باب الترشح سيفتح لاستضافة النسخ الثلاث المقبلة، على ان تقام النهائيات في القسم الثاني من شهر مايو.

في حين تستضيف سنغافورة النسخ الثلاث من بطولة العالم للأندية. وذكر خاجريان ان بطولة غرب آسيا تأخر انطلاقها 12 سنة بسبب ظروف خاصة بالدول التي تتألف منها المنطقة.

ولفت الى ضم قارة أوقيانا الى الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، من خلفية رفع مستوى التنافس في وجود دولتين متطورتين في اللعبة هما أستراليا ونيوزيلندا، من دون ان يؤثر ذلك على حصة القارة الآسيوية في بطولة العالم لكرة السلة، التي بلغت 8 مقاعد، 7 ثابتة ومقعد إضافي اذا كانت الدولة المضيفة للبطولة من القارة الآسيوية.



خاجريان الخبير في شؤون اللعبة والرجل الموثوق من أركان الاتحاد الدولي، قال بهدوء ردا على سؤال:«نتحلى بالواقعية، وندرك جيدا ان كرة القدم هي اللعبة الشعبية الاولى، وهذا أمر لا يزعجنا، بل يحفزنا للعمل في سبيل لعبتنا، مع إدراكنا في المقابل ان كرة القدم تقف في مكان بعيد عن بقية الألعاب لأسباب عدة لا مجال لذكرها».