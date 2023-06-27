أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، قادما من تشلسي الإنجليزي.



وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النادي أنهى إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي السنغالي، ليصبح بذلك ثاني صفقات الفريق في 48 ساعة، بعدما انضم البرتغالي روبن نيفيز للفريق قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي.



وأوضح أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، كان ممثلا عن الهلال في الجلسة، التي وقع فيها كوليبالي على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2026/2025.



وسبق لكوليبالي (32 عاما) أن لعب لأندية ميتز الفرنسي وغينك البلجيكي ونابولي الإيطالي، قبل أن ينضم إلى تشلسي الموسم الماضي.



وعلى الصعيد الدولي، لعب كوليبالي 71 مباراة مع المنتخب السنغالي وسجل هدفا وحيدا، كما أنه توج مع الفريق بلقب كأس أمم أفريقيا العام الماضي.