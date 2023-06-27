عبدالحميد الخطيب



يشهد موسم عيد الأضحى المبارك منافسة شديدة بين نجوم الفن لتقديم أعمالهم المسرحية، متضمنة قضايا مجتمعية متنوعة ورسائل وقيما تربوية مهمة، بالإضافة الى المتعة والتشويق والإبهار السمعي والبصري.



الفنانون أعلنوا عبر صفحاتهم الرسمية في «السوشيال ميديا»، عن مسرحياتهم التي أتى أغلبها موجها للعائلة ككل. في المقابل، يذهب عدد من الأعمال المسرحية لتقديم العروض في دول الخليج، مثل «شقة لندن» في أبوظبي، و«السحر الأسود» في قطر.



«الأنباء» رصدت في السطور التالية العروض المسرحية التي ستقدم في عيد الأضحى المبارك للكبار والأطفال، وفيما يلي التفاصيل: