منصور السلطان



بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الاختصاص للعمل على مكافحة تهريب المواد التموينية، عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس اجتماعا مع وكيل وزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع ومدير عام الجمارك عبدالله الشرهان ونائب مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ اسامة الشامي ومراقب الدعم بإدارة التموين مسلم صلاح الرشيدي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، وذلك لتنسيق الجهود في مكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد.



وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل مكافحة تهريب هذه المواد التي يتم نقلها خارج البلاد بشكل غير قانوني، والإجراءات القانونية المتبعة للحد من هذه الممارسات غير المشروعة. واستعرض الفريق البرجس مع الحضور المقترحات العملية والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لمكافحة هذا النوع من التهريب، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.



هذا، وأشاد الحضور بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية ودورها في إزالة كل العقبات التي قد تعترض طريق عملها، مؤكدين أن جميع وزارات وهيئات الدولة تعمل كفريق واحد من أجل خدمة الوطن والمواطنين.