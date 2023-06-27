منصور السلطان



تسبب حادث مروري وقع مساء أول من امس بين سيارتين على طريق الأديرع (خباري العوازم) في وفاة مواطن يبلغ من العمر 38 عاما وإصابة آخر يبلغ من العمر 21 عاما بجروح وكسور تم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى الجهراء، حيث أدخل غرفة العناية.



وكان بلاغ ورد مساء أول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الأديرع «خباري العوازم»، وعلى الفور توجه رجال الدوريات والإسعاف الى موقع الحادث، حيث تبين ان الحادث وقع بين سيارتين وان قائدي السيارتين مواطنان أحدهما يبلغ من العمر 38 عاما والآخر 21 عاما، وتم نقل أحدهما بواسطة الإسعاف الجوي في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة، فيما نقل الآخر بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجهراء، حيث أدخل غرفة العناية، وباشر رجال الدوريات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.