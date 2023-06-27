أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس أن إيران تأمل في أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إلى تبادل أسرى في المستقبل القريب.



وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ردا على سؤال حول إمكانية حصول تبادل أسرى مع واشنطن «نحاول إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم من خلال لعب دور الأطراف ذات النوايا الحسنة بهذا الخصوص»، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية.



وأضاف كنعاني أن «دعم حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم هو من واجبات وزارة الخارجية» بمشاركة أطراف ثالثة.



ويحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين إيرانيين في إيران بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي اعتقل في أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التجسس.



بين السجناء الآخرين المستثمر الإيراني الأميركي عماد شرقي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز وهو أميركي من أصل ايراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة «التآمر مع أميركا».