بيروت ـ عامر زين الدين



بارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط تزكيته لموقع القيادة الحزبية وهنأه على «الثقة العارمة التي تحمله مسؤولية الإرث التاريخي والوطني الكبير»، وعلى نجاح المؤتمر العام للحزب، متمنيا له ولمجلس القيادة المنتخب التوفيق في خدمة الوطن والانسان.



وإذ أكد ابي المنى خلال اتصاله بالنائب جنبلاط الوقوف الدائم الى جانبه في تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، أكد كذلك على «الدور التاريخي الكبير الذي قام به والده الزعيم وليد جنبلاط والذي سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال ومصدر إلهام وقوة لأبناء الجبل والوطن».



من جهته، السفير السعودي وليد بخاري أكد في اتصال التهنئة على «العلاقة التاريخية التي تربط المملكة والمختارة».



وتمنى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل «التوفيق على المستوى الشخصي والحزبي، وافضل التعاون على مستوى الجبل والوطن، واتفقا على مواصلة التنسيق والتواصل. كذلك اتصل بالنائب السابق وليد جنبلاط مهنئا ومعربا له عن كل «الأمنيات الطيبة بالانتقال الهادئ لقيادة الحزب وبالتعاون لخير الوطن».



كذلك تلقى النائب تيمور جنبلاط اتصالات من الرئيس ميشال سليمان، والرئيس تمام سلام ورئيس الحزب «الديموقراطي» طلال ارسلان، للتهنئة بانعقاد المؤتمر العام والانتخاب.



ووردت الى النائب جنبلاط ووالده سلسلة اتصالات وبرقيات تهنئة على مختلف المستويات السياسية والحزبية والاجتماعية.