سلم وزير الإعلام زياد المكاري إذاعة لبنان درع «جائزة التميز الإعلامي» عن فئة الإعلام البيئي في مسابقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عام 2023.



وقد تسلم الجائزة مدير الإذاعة محمد غريب ومعدة ومقدمة البرنامج ورئيسة دائرة البرامج المنوعة والتمثيلية الفائزة ندى قوتلي والمخرج طوني موراني ومديرة البرامج ريتا نجيم.



كما سلم الوزير المكاري «جائزة التميز الإعلامي العربي 2023» من جامعة الدول العربية في دورتها السابعة عن فئة «أفضل فيلم وثائقي»، عن موضوع الاعلام البيئي للإعلامية والمخرجة المنفذة زلفا عساف عن فيلم «أباطرة الصهاريج».



الجدير بالذكر أن وزير الاعلام تسلم الجائزتين على هامش انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب في 20 يونيو الجاري في المغرب.