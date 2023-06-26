شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس على تحملهم وتضامنهم ووطنيتهم في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن أي محاولات لإحداث مشاكل داخلية محكوم عليها بالفشل.

وقال بوتين في كلمة متلفزة: "أصدقائي الأعزاء... جميع مواطني روسيا، شكرا لكم على التحمل والتضامن والوطنية. وقد أظهر هذا التضامن أن أي ابتزاز ومحاولات لترتيب الاضطرابات الداخلية محكوم عليها بالفشل".

وأضاف، انه كان هناك وحدة عظيمة للمجمع وقوات الأمن في مختلف الوزارات بالدفاع عن الدستور وان الانقلاب المسلح كان سيقضى عليه في كل الأحوال.

وأضاف، "كانت هناك عمليات ابتزاز ومحاولات لترتيب اضطرابات داخلية ولكن كان محكوما عليها بالفشل. وأكد بوتين أن الغرب وكييف أرادوا اندلاع حرب أهلية في روسيا لكنهم أخطأوا بحساباتهم.

ودعا الرئيس الروسي عناصر مجموعة فاغنر إلى توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا.

وتوجه الرئيس الروسي الى عناصر وقيادات فاغنر بالشكر "لاتخاذهم قرار عدم الذهاب لسفك الدماء" مضيفا عناصر "فاغنر" هم أيضا كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن. معربا عن تقديره لجهود وساطة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في حل أزمة التمرد.

واضاف :روسيا تقف امام تهديدات كبيرة من الخارج، والمتمردون خانوا الوطن والشعب، وسفك الدماء بين الاخوة هو كل ما كان يريده النازيون في كييف وذلك حتى تفشل روسيا في مسارها.

وتابع، هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع، ومنظمو الانقلاب خانوا الوطن والشعب، واكد انه كانت هناك وحدة عظيمة للمجتمع وتم إثبات الموقف بالدفاع عن الدستور والنظام.

وعن دور الأجهزة الأمنية قال الرئيس الروسي انها حافظت على القسم للحفاظ على روسيا من الانهيار.