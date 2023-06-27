اسامة ابو السعود

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر حجر المطيري أن جميع حجاج دولة الكويت وصلوا إلى منى لقضاء يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة وهم يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي مشاكل.

وقال المطيري: إن الحجاج الذين توجهوا إلى منى سيبيتون الليلة هناك ثم ينتقلون صباح يوم غد الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى مشعر عرفات لقضاء اليوم الأكبر.

وتابع : أما الحجاج الذين لم يتوجهوا إلى منى فإنهم سينتقلون يوم غد الثلاثاء عند الساعة 9 صباحاً إلى مشعر عرفات بعد أن وفرت البعثة والحملات الكويتية جميع المقرات ليقضي الحجاج هذا اليوم بكل يسر وسهولة ويتفرغوا لذكر الله عز وجل والدعاء في هذا اليوم العظيم.

وتمنى المطيري أن يتم انتقال جميع حجاج دولة الكويت إلى مشعر عرفات يوم غد سواء القادمين من منى أو مقرات الحملات في مكة المكرمة بكل سلاسة وكما هو متوقع ومرسوم له، مؤكداً أن أعضاء البعثة جميعاً يتابعون كل صغيرة وكبيرة بشأن حجاج الكويت وعلى علم بأوضاعهم وأحوالهم كاملة، متمنياً السلامة للجميع وأن يؤدوا مناسكهم وهم بأتم الصحة والعافية.