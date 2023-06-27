أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم يتمناه كل مسلم، مشددا على اهتمام الوزارة ممثلة برئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية بمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة حجاج الكويت وتذليل كافة العقبات لإتمام مناسكهم وأداء شعائر الحج بالتعاون المستمر مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وشدد المطيري في تصريح لـ "كونا" على الحرص على ترجمة التوجيهات السامية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والتعليمات المباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتوفير كافة احتياجات حجاج الكويت وتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتأدية مناسك الحج.

وتقدم الوزير المطيري بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولكافة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لضيوف الرحمن من حسن ضيافة وتوفير كافة سبل الاطمئنان والراحة، سائلا المولى عز وجل ان تتكلل كافة الجهود بالتوفيق والسداد وان يتقبل من الحجاج سعيهم وصالح أعمالهم.