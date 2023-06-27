مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة بديوان الخدمة المدنية في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أن إعادة تعيين المستشارين المنتهية خدماتهم بالوزارات مرتبطة بتقديم طلب من الوزير الجديد وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وبينت المصادر أنه لا يوجد ما يمنع الاستعانة بالمستشارين أنفسهم في حالة رغبة الوزراء الجدد في إعادة تعيينهم والاستمرار في الاستعانة بهم بشرط أن تتم المخاطبة رسميا مرة أخرى.

وردا علي سؤال حول أسباب انهاء خدمات جميع المستشارين، أجابت المصادر قائلة : هذا إجراء روتيني يتم بعد استقالة الحكومة ولعدم إحراج الوزراء الجدد في إنهاء خدمات أي من المستشارين.