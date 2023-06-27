أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجدة نمرة بصعيد عرفات واستمعوا لخطبة عرفة.

وألقى خطيب عرفة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د.يوسف بن محمد بن سعيد، الخطبة حث فيها المسلمون على تقوى الله بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده "لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة".



وقال الشيخ بن سعيد: أيها المؤمنون حجاج بيت الله الحرام لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: "يا أيها الناس إن ربكم واحدٌ وإن أباكم واحدٌ ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا بلغت، إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".



واضاف ، فاختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للاختلاف والنزاع بل هو آية من آيات الله في الكون، وإن مما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف.