مريم بندق

أوضح ديوان الخدمة المدنية ، أنه لا أحقية للعاملين في الوظائف الإشرافية في الحصول على بدل النوبة المقررة بشروط مجلس الخدمة المدنية ، مطالبا باسترداد ماتم صرفه دون وجه حق.

وبين الديوان في كتاب رسمي موجه لمدير عام الطيران المدني : بالاشارة إلى كتابكم رقم 6718 المؤرخ في 23 مايو 2023 بشأن طلب الإفادة عن مدى أحقية شاغلي الوظائف الاشرافية لبدل النوبة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 ، نود الإحاطة بأن الديوان قام ببحث الموضوع ويفيد بالتأكيد على ماجاء بكتابه المؤرخ 17 أبريل 2023 بشأن الموضوع ذاته .



وتضمن الكتاب أسباب عدم أحقية الصرف ، ومنها عدم تناسب تكليف شاغلي الوظائف الاشرافية للعمل بنظام النوبة ، نظرا لطبيعة ومهام العمل الخاص بشاغلي هذه الوظائف، وعدم وجود من ينوب عنهم من شاغلي الوظائف الإشرافية لتسيير أعمال الوحدات التنظيمية التي يشغلونها .

وطالب الديوان بوقف صرف البدل " وعلى جهتكم وقف البدل عن شاغلي الوظائف المشار إليها واسترداد ماتم صرفه دون وجه حق".