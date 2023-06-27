استكمل وفد قوة الإطفاء العام المشارك في بعثة الحج الكويتية الجولات التفقدية على مقرات 53 حملة كويتية في مكة المكرمة والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام .

وقال رئيس الوفد العميد عبدالعزيز عبدالله ناصر ان الوفد يعمل بالتعاون مع مفتشي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتأمين سلامة مقرات الحملات الكويتية في مكة المكرمة وقد باشرت فرق الإطفاء عملها على فترتين صباحية ومسائية منذ وصولها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال القيام بجولات تفتيشية على جميع مقرات الحملات الكويتية والتأكد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وأشاد العميد عبدالعزيز عبدالله ناصر بتعاون جميع الحملات الكويتية مع وفد قوة الإطفاء العام واستمرار عمل الفريق لحين انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج الى أرض الوطن سالمين.