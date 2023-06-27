تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.