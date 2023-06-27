تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد...

يسعدني والأمة الإسلامية جمعاء تستقبل بالبشر والترحاب عيد الأضحى المبارك، أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات مقرونة بصادق الابتهال والدعوات إلى المولى عز وجل أن يمن عليكم بعظيم آلائه وكريم نعمائه، ويكلأكم بوافر الصحة وتمام العافية والعمر المديد، سائلا إياه في علاه أن يهل هذا العيد وأمثاله أعواما عديدة على وطننا العزيز بالرفعة والخير وعلى أمتينا العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وفي هذه المناسبة الجليلة العابقة بنفحاتها الإيمانية العطرة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بكريم عنايته كويتنا الغالية دار أمن وعزة ورخاء ويديم أفضاله ونعمه ظاهرة وباطنة على أهلها الأوفياء وأن يوفق سموكم حفظكم الله ورعاكم ويسدد خطاكم، ويحفظكم قائدا للشعب وذخرا وفخرا لوطننا العزيز لتواصلوا قيادة مسيرته المباركة على دروب العزة والمنعة والازدهار.

والله يحفظكم ويرعاكم

وكل عام وسموكم والكويت بكم في خير ورفعة....

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد".

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ،حفظه الله ورعاه، برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، أعرب فيها سموه، حفظه الله، عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه، وأن يبارك بكافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد من ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار، ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.