أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عن ارتياح المملكة العربية السعودية لنجاح التهدئة في روسيا والتي أعقبت حالة التمرد من مجموعة فاغنر العسكرية.

وبحسب وكالة الانباء السعودية «واس»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب بوتين عن الشكر لسمو ولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.