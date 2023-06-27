صالة مسلخ العاصمة تستوعب أكثر من 1000 شخص

عاطف رمضان

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي م. أسامة بودي في تصريح لـ «الأنباء»، جاهزية الشركة واستعدادها لطلبات المواطنين والوافدين من الأغنام خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بودي أن كميات الاضاحي من الأغنام الاسترالية متوافرة بكمية كبيرة، مشيرا الى ان السعر شامل الذبح للرأس الواحد من الغنم الأسترالي يبلغ ٦٥ دينارا.

ولفت الى أنه بإمكان المضحي التواجد في المسلخ ويدفع ثمن أضحيته ويتسلمها بعد ذبحها وتجهيزها وتقطيعها الى 4 قطع داخل كرتون، مضيفا انه يتم وضع كيس ثلج معها داخل الكرتون للحفاظ عليها من ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأبدى بودي استعداد وجاهزية الشركة لاستقبال كافة أنواع الاضاحي من المضحين سواء من سوق الماشية في مسلخ العاصمة المركزي او الأغنام التي يتم شراؤها من خارج سوق الماشية بمسلخ العاصمة.

ولفت الى انه تم تجهيز صالة مسلخ العاصمة التي تستوعب اكثر من ١٠٠٠ شخص، بالإضافة الى كميات الأغنام التي تغطي كل احتياجات المضحين، موضحا ان عددها يقدر بأكثر من 25 ألف أضحية أسترالية.